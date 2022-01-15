Arnavutluk’un başkenti Tiran’da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından “Balkanlar’da barış, istikrar, kalkınma: Türkiye-Arnavutluk ilişkileri” konulu panel düzenlendi.

Türkiye Maarif Vakfı’na bağlı “Tiran-New York Üniversitesi’nde” gerçekleşen panele Doç. Dr. Lindita Latifi Xhanari, Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın, Doç. Dr. Aylin Ünver Noi ve Arnavutluk’un Ankara eski büyükelçisi Genti Gazheli konuşmacı olarak katıldı.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştiğine dikkati çeken Gazheli, Arnavutluk’un ithalatının yüzde onunu Türkiye’den karşıladığının altını çizdi.

"Türkiye ve Arnavutluk’un NATO çatısı altında dengeleyici unsurlar olabilecek"

Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aylin Ünver Noi, iki ülke arasında özellikle güvenlik ve savunma alanında mevcut iş birliğinin, NATO tarafından bir istikrar unsuru olarak görüldüğünün altını çizdi.

Dünyanın birçok bölgesinde gerginliklerin yaşandığını ve bu gerginliklerin kolayca yayılma potansiyeline sahip olduğunu söyleyen İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın, ülkelerin, her türlü belirsizliğie karşı birlikte mücadele edebileceği dostlarının olması gerektiğine işaret etti.

"Balkan milletlerini birbirine bağlayan en önemli ortak payda Türkçe"

Balkanların da çatışma potansiyelini içinde barındıran bir bölge olduğunu belirten Yalçın, böyle bir durumda Türkiye ve Arnavutluk’un NATO çatısı altında dengeleyici unsurlar olabileceğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

New York-Tiran Üniversitesi Balkan Araştırmaları Merkezi Direktörü Doç. Dr. Lindita Latifi Xhanari, iki ülke ilişkilerini kültürel açıdan değerlendirdi.

Xhanari, Balkan milletlerini birbirine bağlayan en önemli ortak paydanın Türkçe olduğunu, Osmanlı Türkçesinden çok sayıda kelimenin bugün hala Balkan dillerinde kullanıldığını kaydetti.

"İlişkilerimiz kültürden, eğitimden, dilden ve aynı zamanda da ortak bir tarih anlayışından besleniyor"

Panelin moderatörlüğünü üstlenen TRT Yönetim Kurulu Üyesi gazeteci Meryem İlayda Atlas Çetin şu açıklamaları yaptı:

“Bizler burada bugün çok değerli panelistler ile beraber bu ilişkilerin geleceği ve Balkanlar’daki barış ve istikrarın nasıl sağlanacağı üzerine konuştuk. Tabii Türkiye bu barış ve istikrarın devamlılığı ve sağlanması açısından çok önemli bir ülke. Çünkü biz burada Arnavutluk ile ilişkilerimize sıfırdan başlamıyoruz. Bu ilişkiler zaten tarih boyunca kurulmuş, çok uzun zamandan bu yana var olan köklü ilişkiler. Yani hem kültürden, eğitimden, dilden ve aynı zamanda da ortak bir tarih anlayışından besleniyor.”

Geçmiş ve şimdiki gelişmeler ışığında kalkınma vizyonları değerlendirildi

Panelde Türkiye'nin Balkanlar politikası, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki tarihi bağlar ele alınırken, çok yönlü ikili iş birliğini bir üst seviyeye çıkarmanın yolları, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konuları değerlendirildi.

NATO üyesi olarak Türkiye ve Arnavutluk’un bölgesel barış ve istikrarın korunmasındaki rolü vurgulandı.

Sosyal, kültürel ve toplumsal boyutlarıyla iki ülke arasındaki ilişkilerin değerlendirildiği panelde, geçmiş ve şimdiki gelişmeler ışığında kalkınma vizyonları ele alındı.