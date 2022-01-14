Ankara'nın Çankaya ilçesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinesinde, eğlence mekanları denetlendi.

50 ekipten 300 polisin katıldığı uygulamalarda, eğlence mekanları, kafeler, iş yerleri ve ara sokaklarda denetim yapıldı.

Denetim kapsamında çok sayıda kişinin kimlik bilgileri sorgulandı, kurallara uymadığı belirlenen birçok iş yerine de idari para cezası kesildi.

Çeşitli suçlardan aranan çok sayıda kişi gözaltına alındı.