Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 23:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da eğlence mekanları denetlendi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Ankara'da 300 polisin katılımıyla eğlence mekanlarına yönelik asayiş uygulaması yapıldı.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinesinde, eğlence mekanları denetlendi.
50 ekipten 300 polisin katıldığı uygulamalarda, eğlence mekanları, kafeler, iş yerleri ve ara sokaklarda denetim yapıldı.
Denetim kapsamında çok sayıda kişinin kimlik bilgileri sorgulandı, kurallara uymadığı belirlenen birçok iş yerine de idari para cezası kesildi.
Çeşitli suçlardan aranan çok sayıda kişi gözaltına alındı.
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