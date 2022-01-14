İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, hatalı park nedeniyle tartıştığı İETT şoförünü araçtan indirerek, sözlü hakarette bulunan, silah çeken ve darbeden Ali İshak E., Asayiş Şube ekiplerince Silivri'de yakalandı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edilecek.

Otobüs şöförüne silah çekmişti

99Y hattındaki İETT otobüsünün şoförü ile bir otomobil sürücüsü hatalı park nedeniyle tartışmıştı.

İETT otobüsünün yoldan geçememesi ve korna çalması üzerine şüpheli, araçtan indirdiği şoförü darbedip, havaya iki el ateş ederek olay yerinden kaçmıştı.