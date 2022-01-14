Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 22:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tartıştığı İETT şoförüne silah çekip tokat attan şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: İHA Arşiv]
İstanbul'da tartıştığı İETT otobüsünün şöförünü araçtan indirerek darbeden silahlı şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, hatalı park nedeniyle tartıştığı İETT şoförünü araçtan indirerek, sözlü hakarette bulunan, silah çeken ve darbeden Ali İshak E., Asayiş Şube ekiplerince Silivri'de yakalandı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edilecek.
Otobüs şöförüne silah çekmişti
99Y hattındaki İETT otobüsünün şoförü ile bir otomobil sürücüsü hatalı park nedeniyle tartışmıştı.
İETT otobüsünün yoldan geçememesi ve korna çalması üzerine şüpheli, araçtan indirdiği şoförü darbedip, havaya iki el ateş ederek olay yerinden kaçmıştı.
Etiketler: Bireysel Silahlanma İETT İstanbul Kavga
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