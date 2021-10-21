Haber Giriş: 21 Ekim 2021 Perşembe 10:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
"Yol verme" kavgasında ateş açıldı, yoldan geçen kişi yaralandı
Eskişehir'de trafikte iki sürücü arasında çıkan kavgada, yoldan geçen bir kadın silahla vurularak yaralandı. Kavganın ardından olay yerinden uzaklaşan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Eskişehir'deki Güllük Mahallesi Baysal Sokağı'nda sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz belirlenemeyen servis aracı ile otomobil, yol ortasında durdu.
İçinde öğrencilerin bulunduğu okul servisinin şoförü ile otomobil sürücüsü arasında "yol verme" meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma kısa sürede büyüdü.
Otomobildeki bir kişinin silahla ateş etmesi sonucu yoldan geçen Elvan C. (36) yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavga sonrası olay yerinden uzaklaşan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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