Haber Giriş: 21 Ekim 2021 Perşembe 10:36Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bakırköy'de yer altı kabloları alev aldı
İstanbul Bakırköy’de yol üzerindeki bir mazgalın altında bulunan yer altı kabloları alev alev yandı.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında Bakırköy Florya Mahallesi Germeyan Sokak’ta yaşandı.
Kaldırım kenarındaki mazgalın altında bulunan yer altı kabloları bir anda yanmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve elektrik ekipleri sevk edildi. Kablolardan geçen elektriğin kesilmesiyle yangın da söndü.
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