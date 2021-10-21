Haber Giriş: 21 Ekim 2021 Perşembe 10:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Taksi şoförü ve yolcusu uyuşturucu ticaretinden gözaltında
Adana'da, müşterisine uyuşturucu temin ettiği ileri sürülen taksi şoförü ve yolcusu gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen S.T'yi takibe aldı.
S.T'nin, sürücü A.Y. yönetimindeki taksiye bindiğini fark eden ekipler, takibi sürdürdü.
Polis, merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki bir sokakta uyuşturucu satın aldığını değerlendirdiği sürücüyü durdurdu.
Ekipler, yaptıkları aramalarda müşteri S.T'nin çorabına gizlenmiş 4 pakette 5,56 gram eroin buldu. Bunun üzerine S.T. ve taksi şoförü A.Y. gözaltına alındı.
S.T, savcılık talimatıyla emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi.
Müşterisinin verdiği 260 lira ile uyuşturucu aldığı iddia edilen sürücü A.Y. de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Adana Narkotik Uyuşturucu
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