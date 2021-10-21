İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen S.T'yi takibe aldı.

S.T'nin, sürücü A.Y. yönetimindeki taksiye bindiğini fark eden ekipler, takibi sürdürdü.

Polis, merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki bir sokakta uyuşturucu satın aldığını değerlendirdiği sürücüyü durdurdu.

Ekipler, yaptıkları aramalarda müşteri S.T'nin çorabına gizlenmiş 4 pakette 5,56 gram eroin buldu. Bunun üzerine S.T. ve taksi şoförü A.Y. gözaltına alındı.

S.T, savcılık talimatıyla emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi.

Müşterisinin verdiği 260 lira ile uyuşturucu aldığı iddia edilen sürücü A.Y. de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.