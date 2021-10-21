İstanbul Beşiktaş'ta iddiaya göre, adı öğrenilemeyen sürücü otomobili ile yanlışlıkla çıkmaz sokağa girdi.

Apartmanın otoparkına manvera yapmak için giren sürücü, fren yerine gaza bastı. Otomobil, istinat duvarı üzerindeki demir korkulukları aşarak, apartmanın bahçesine düştü.

Çevredekiler, yardıma koşarak, otomobilde sıkışan sürücüyü kurtardı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücüyü Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Görgü tanığı Cemalettin Yeşilyurt, "Kazayı sonradan gördük biz. Aşağıya düşmüştü. Korkuluklar onu biraz yavaşlatmıştı. Bir arkadaş girdi arabaya, sordu bayana bir şeyi var mı diye. Sonra kucağına alarak yavaşça alıp aşağı indirdiler" dedi.

Otomobil getirilen vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı. Ardından çekiciyle otoparka çekildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.