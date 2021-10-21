Haber Giriş: 21 Ekim 2021 Perşembe 07:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de 6 kişinin yaralandığı zincirleme kaza kamerada
Bingöl'de bir otomobilin trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarpması sonucu 6 kişinin yaralandığı trafik kazası otobüsün güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Karayolları 84. Şube Şefliği yakınındaki trafik ışıklarında bekleyen iki araca çarptı.
Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan otomobilin araçlara çarptığı anlar, özel halk otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: Bingöl Trafik Kazası
Sıradaki Haber
İstanbul’da taksinin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz