Haber Giriş: 21 Ekim 2021 Perşembe 06:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul’da taksinin çarptığı yaya hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA ]
Bahçelievler D-100 karayolunda karşıya geçmeye çalışan yaya, taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
D-100 karayolu Avcılar yönünde seyreden H.Y. idaresindeki taksi, yolun karşısına geçmekte olan kişiye çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede hayatını kaybettiği tespit edilen yayanın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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