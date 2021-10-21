İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir hafta içinde iki eve giren hırsızın kimliğini belirlemek üzere bölgedeki 50'ye yakın güvenlik kamerası görüntüsünü mercek altına aldı.

Görüntülerdeki kişinin Ö.M. olduğunu tespit eden polis, şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Zanlının üzerinde, kendisini kamufle etmek için kullandığı şapka ile kapıları açmada kullanılan aletler ve çalıntı bazı malzemeler ele geçirildi.

Çok sayıda suçtan kaydı olduğu anlaşılan Ö.M.'nin, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.