Haber Giriş: 21 Ekim 2021 Perşembe 02:17Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Park halindeki İETT otobüsü alev alev yandı
[Fotoğraf: DHA]
Bahçelievler'de akaryakıt istasyonunun yakınında park halinde bulunan İETT otobüsü alev aldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrası otobüste hasar meydana geldi.
Çobançeşme Mahallesi Kımız Sokak üzerinde park halinde duran İETT otobüsünün ön kısmından alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, akaryakıt istasyonunun yakınında park halinde bulunan alev alev yanan otobüse müdahale etti.
Polis ekipleri de olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.
Olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, otobüsün ön kısımlarında maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: İstanbul
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