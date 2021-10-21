Madencilik dünyanın en zor iş kollarından biri. Kömürü yer üstüne ulaştırırken, göçük ve grizu facialarında çok sayıda can verildi.

Teknoloji, madencilerin deyimiyle bu 'kara düzeni' değiştirmeye başladı.

Madencilikte otomasyon dönemi: Risk sıfıra yakın

Edirne Kırköy'deki madende makineli sistemle risk en aza indirildi.

Kurulan sistem sayesinde insan eli değmeden tam otomasyonlu makineler hem kazıyor hem galerinin tavanını tutuyor.

300 kişinin çalıştığı madende galeri açma işlemleri uzaktan kumandalı makinelerle yapılıyor. Göçük tehlikesi de sıfıra yakın.

Yeni sistemle yıllık 1 milyon ton kömür çıkarılması hedefleniyor

Maden Koordinatörü Oktay Kazıcı, "Yürüyen tahkimat sistemleri üstümüze gelen tavan yüklerinin tamamını hidrolik sistemlerle, güçlü pistonlarla itekleyerek olası göçüklerin bertaraf edilmesini sağlıyor. Sadece kömürün kesildiği kesim aynası haricinde insanları riske edeceğimiz hiçbir nokta kalmamış durumda" dedi.

Çalışanların kendini daha güvende hissetmesi verime de yansıyor.

Kesici Operastörü Emre Vergi ise eskiden zor olan işlerin daha kolaylaştığını ve tehlikelerin biraz daha minimize edildiğini söyledi.

Sistemle madende yıllık 1 milyon ton kömür çıkarılması hedefleniyor.