Haber Giriş: 20 Ekim 2021 Çarşamba 23:11Son Güncelleme: Kaynak: AA-DHA
Kocaeli'de devrilen minibüsteki 6 kişi yaralandı, sürücü camı kırıp kaçtı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan minibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Minibüsün sürücüsü ise aracın arka camını kırıp, kaza yerinden kaçtı.
İnönü Mahallesi Gençlik Caddesi'nde M.K. idaresindeki hafif ticari araç ile H.K. yönetimindeki minibüs çarpıştı. Savrulan minibüs devrildi.
Kazada minibüsteki 5 kadın ile diğer araçtaki 1 kadın yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Sürücü camı kırıp kaçtı
Bu sırada minibüsün sürücüsü ise aracın arka camını kırıp, araçtan çıkarak kaza yerinden kaçtı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
[Fotoğraf: AA]
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan bölgedeki trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
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