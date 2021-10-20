Memnun kalınan hizmet kimi zaman karşılıksız kalmıyor. Çalışana teşekkür bahşişle ediliyor.



Yasaya göre, iş yeri sahiplerinin bu paradan kendilerine pay almaması gerekiyor.



Yönetmeliğe göre, biriken bahşişlerin çalışanlara eksizsiz olarak dağıtılması gerekiyor.

"Bahşişlerin tamamı çalışanlar arasında pay edilmeli"

Avukat Emel Özbek, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bahşişler üzerinde işverenin bir hakkı yoktur. Bahşiş işçiye aittir. Yönetmeliğe göre işveren bilgisi altında toplanan bu bahşişlerin kaydı tutulmak zorundadır ve işçilere eksiksiz dağıtılmak zorundadır. Ama tüm işçilere bunlar eşit olarak dağıtılmaz, işçinin çalışma süresi ve görevine göre pay edilerek dağıtım yapılır."