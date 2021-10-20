Kilimli ilçesi Güntepe mevkiinde, 18 Ekim'de meydana gelen ve işçi Erdal Aşkar'ın yaşamını yitirdiği göçüğe ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve ocağı işlettiği iddia edilen M.A. ile oğulları E.A. ve H.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler, Zonguldak Adliyesi'ne getirildi.

Zanlılardan H.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cansız bedeni 11 saatlik çalışmayla çıkarılmıştı

Kilimli ilçesi Güntepe mevkiinde 18 Ekim'de ruhsatsız işletilen maden ocağında göçük altında kalan 3 işçiden 2'si ekiplerce kurtarılmış, Erdal Aşkar'ın cansız bedeni yaklaşık 11 saatlik çalışmanın ardından çıkarılmıştı.