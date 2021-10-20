Haber Giriş: 20 Ekim 2021 Çarşamba 21:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Vakalar arttı; Adıyaman'da 75 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da koronavirüs vakalarının artması üzerine 75 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni kararları uygulamaya koydu.
Bu kapsamda, bazı mahallelerdeki 75 ev karantina kapsamına dahil edildi.
Etiketler: Adıyaman Koronavirüs Karantina
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