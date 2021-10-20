İzmir'in Çeşme ve Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, lastik botta bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca, Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik botlardaki 112 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.