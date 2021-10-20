Haber Giriş: 20 Ekim 2021 Çarşamba 20:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan ölüme itti, 112 düzensiz göçmeni Türkiye kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Çeşme ve Kuşadası açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 112 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
İzmir'in Çeşme ve Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, lastik botta bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca, Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik botlardaki 112 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İzmir Aydın
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