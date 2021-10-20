Haber Giriş: 20 Ekim 2021 Çarşamba 19:48Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Adıyaman'da zehir taciri 18 kişi yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Adıyaman'ın Besni ilçesinde uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor. İlçede belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.
Besni Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve özel harekat polisleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi.
Operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 18 şüpheli gözaltına alındı.
[Fotoğraf: DHA]
Polis, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan 18 şüpheliyi sorgulamak üzere emniyete götürüldü.
Etiketler: Adıyaman Uyuşturucu
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