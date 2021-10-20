Haber Giriş: 20 Ekim 2021 Çarşamba 19:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da 3 aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Ankara'nın Çubuk ilçesinde trafik kazası meydana geldi. 3 aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
İsmail Karayılmaz'ın kullandığı kamyonet, Mustafa Taş idaresindeki kamyonet ve Kenan Aydos yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada İsmail Karayılmaz, Kenan Aydos, Sinan Dinçsönmez, Burak Gökçayır, Yusuf Kesti, Alican Baykan, Ali Söylemez, Murat Aktaş, Kamber Öztürk ve Kadir İğneci yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Çubuk-Ankara kara yolunda, trafik akışı yaklaşık 1 saat kontrollü sağlandı.
Etiketler: Ankara Trafik Kazası
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