Haber Giriş: 20 Ekim 2021 Çarşamba 18:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da otobüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da, şehir içi yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.
Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen şehir içi yolcu otobüsü ile otomobil, merkez Haliliye ilçesinde bulunan Zeytindalı Öğrenci Kampüsü önünde çarpıştı.
Kazada, çoğunluğu otobüste olmak üzere, araçlarda bulunan 11 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen çok sayıda 112 Acil Servis ekibince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Otomobildeki yaralılardan Nusrettin Basmacı, hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralılardan 3'ünün daha hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: Şanlıurfa Trafik Kazası
Son Haberler
- 01:40
- 01:35
- 01:26
- 00:46
- 00:46
Sıradaki Haber
Diyarbakır'da terör operasyonu: 15 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz