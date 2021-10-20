Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, arıza, onarım, bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması ile "Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışması" gerçekleştirilecek.

Yarın, Garipçe Mahallesine, 10.00 ila 14.30 saatleri arasında enerji verilemeyecek.