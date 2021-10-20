Haber Giriş: 20 Ekim 2021 Çarşamba 18:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'nın Güdül ilçesinde elektrik kesintisi
[Fotoğraf: AA]
Ankara'nın Güdül ilçesinde bir mahallede, planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları dolayısıyla yarın elektrik kesintisi yaşanacak.
Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, arıza, onarım, bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması ile "Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışması" gerçekleştirilecek.
Yarın, Garipçe Mahallesine, 10.00 ila 14.30 saatleri arasında enerji verilemeyecek.
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