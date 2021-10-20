Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ihalesi gerçekleştirilen Jeopark Ortaokulu, Tabduk Emre İlkokulu, 4 Eylül ilk ve ortaokulu binalarında Kula Belediyesi ekipleri yıkım çalışması yürütüyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, okulların en kısa zamanda tamamlanarak eğitime açılmasını temenni ettiklerini söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Okulmuş da Jeopark Ortaokulu'nun 32 derslik, 4 Eylül İlkokulu'nun da 24 derslik olarak yapılmasına karar verildiğini anlatarak desteğinden ötürü Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ettiklerini vurguladı.