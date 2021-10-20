Haber Giriş: 20 Ekim 2021 Çarşamba 16:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Üsküdar’da istinat duvarı çöktü
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Üsküdar'da bir inşaat alanındaki çalışma sırasında toprak kayması yaşandı. Toprak kaymasının ardından, inşaat alanının yanındaki bir sitenin istinat duvarı çöktü, yandaki binanın giriş katında bulunan dairede hasar meydana geldi.
Dün öğlen saatlerinde Bulgurlu Mahallesi’nde, katlı otopark, pazar yeri ve yüzme havuzunun yapılacağı inşaat alanındaki çalışma sırasında toprak kayması yaşandı.
Toprak kaymasının ardından, inşaat alanının yanındaki bir sitenin istinat duvarı çöktü.
Bir bina zarar gördü
Çökme nedeniyle inşaat alanının bitişiğindeki 7 katlı binanın giriş kat dairesinde maddi hasar meydana geldi.
Üsküdar Belediyesi yetkilileri, istinat duvarı çöken sitede gerekli dolguların yapıldığını, vatandaşların binayı tahliye etmelerini gerektirecek bir tehlike olmadığını ve inşaat alanında sürekli kontrol yapıldığını söyledi.
Hasar yaşanan dairedeki masrafların yüklenici firma tarafından karşılanacağı öğrenildi.
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