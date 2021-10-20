Haber Giriş: 20 Ekim 2021 Çarşamba 16:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de hamsi bolluğu fiyatlara yansıdı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de hamsinin bol yakalanmasıyla fiyatlar gerilemeye başladı.
Sezon başında 40 liradan satılan hamsinin fiyatı düşmesi hem balıkçıları hem de vatandaşları sevindirdi.
Balık Pazarı esnafından Hamza Köksoy, denizlerdeki hamsi bolluğunun fiyatlara yansıdığını söyledi.
Hamsi bereketi yaşandığını belirten Köksoy, "Hamsinin en güzel ve bol dönemindeyiz. Tezgahlarımız hamsiyle dolu. Fiyat 15 lira, önümüzdeki günlerde daha da düşmesini bekliyoruz. 10 liraya düşecektir. Herkesi bol bol balık yemeye davet ediyoruz." diye konuştu.
Balıkçı Yasem Eren de ucuzlayan fiyatıyla hamsiye ilgi olduğunu ifade etti.
Alış veriş yapan vatandaşlarda hamsi fiyatlarının ucuzlamasından memnun olduklarını belirtti.
Etiketler: Hamsi Balıkçılık Edirne
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