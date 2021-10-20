Haber Giriş: 20 Ekim 2021 Çarşamba 16:07Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sancaktepe'de hafriyat kamyonu devrilince yol trafiğe kapandı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Sancaktepe'de hafriyat yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yan yattı, kamyondaki molozlar yola saçıldı. Kaza nedeniyle Şile yolunu Pendik-Kurtköy'e de bağlayan yol kapandı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Sancaktepe'de meydana geldi. Pendik'e doğru ilerleyen hafriyat yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı.
Kazada yaralanan kamyon sürücüsü olay yerinde gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından kamyondaki molozlar ise yola saçıldı.
Yan yatan kamyon nedeniyle yol kapandı. Şile Yolu'nu Pendik-Kurtköy'e bağlayan Paşaköyü Yolu Caddesi'nin trafiği geçici olarak Sancaktepe istikametine yönlendirildi.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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