Yüzde 76 aşılama oranıyla "mavi" kategoride yer alan Kastamonu'da koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artışın önüne geçilemiyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz pazar günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayılarını açıkladı.

Kastamonu'da vakalar yüzde 92 arttı

Bakan Koca'nın paylaşımında Kastamonu, vaka artışının en yüksek olduğu iller arasında yer aldı. Bu ilde 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında 100 bin kişide görülen vaka sayısı 445,83 olarak açıklanırken, bu rakam 2-8 Ekim tarihleri arasında yüzde 92,73 artarak 538,56'ya yükseldi.

2-8 Ekim arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. pic.twitter.com/BBH5dgl0Nf — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 17, 2021

Bazı vatandaşlar, vaka artışlarının sebebinin tedbirlere uyulmamasından kaynaklandığını söylerken, bazı vatandaşlar ise aşılamanın önemine dikkat çekti.

"Tedbirlere uymak lazım"

Salgın tedbirlerine uyulması gerektiğini söyleyen Kastamonu Üniversitesi öğrencisi Ahmet Ayberk Balta, "İki doz Biontech aşısı oldum. Şehrin insanlarının salgın tedbirlerine dikkat etmesi lazım. Biz öğrenciler olarak zaten koronavirüse karşı dikkat ediyoruz" dedi.