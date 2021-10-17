Haber Giriş: 17 Ekim 2021 Pazar 13:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Haftalık vaka haritası açıklandı
2-8 Ekim arasında 100 bin kişide görülen haftalık vaka haritası açıklandı. Zonguldak, 551,76 ile en fazla vakanın görüldüğü il oldu.
Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca, 2-8 Ekim arasında 100 bin kişide görülen haftalık vaka haritasını açıkladı.
Verilere göre, 100 bin kişide haftalık COVID-19 vaka sayısı Ankara'da 356,49, İstanbul'da 274,98, İzmir'de 48,95 oldu.
2-8 Ekim arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. pic.twitter.com/BBH5dgl0Nf— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 17, 2021
Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise Giresun, Ordu, Ardahan, Kastamonu, Çorum, Samsun, Tokat, Amasya, Kahramanmaraş, Karabük.
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