Haber Giriş: 20 Ekim 2021 Çarşamba 16:20Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Teröre finans sağlayanlara ağır darbe: 80 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: İHA]
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca teröre finans sağlayanlara ağır darbe vuruldu. Operasyonda gözaltına alınan 98 kişiden 80’i tutuklandı.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, 6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanun kapsamında, operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 33 şüpheliden 15'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
22 Haziran 2021 tarihinde ikinci dalgası icra edilen operasyonda ise 65 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edilmişti.
Etiketler: Diyarbakır Terör Örgütü
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