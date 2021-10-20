Haber Giriş: 20 Ekim 2021 Çarşamba 16:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize'de heyelan anı kamerada
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelan, çay bahçelerine ve ağaçlara zarar verdi.
Çayırdüzü köyünde iki gündür aralıklarla devam eden şiddetli yağışın ardından yamaçtan kopan toprak birikintisi ve dev kaya parçaları, çay bahçesi ile ağaçları sürükleyerek yola taşıdı.
Heyelan meydana gelen bölgenin yakınındaki 5 katlı ev ise hasar görmeden felaketi atlattı.
Heyelan anı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Vatandaşların yaşadığı korku ve dua etmeleri kamera kaydına yansıdı.
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