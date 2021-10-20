Olay, dün akşam Yenişehir ilçesi Ofis semtinde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi hem tartaklandı hem de yediği tokatlarla neye uğradığını şaşırdı.

Talihsiz adam olayın ardından yere düşerken, haber verilmesi üzerine olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi.

Kavga polisin araya girmesi ile son bulurken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.