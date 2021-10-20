Haber Giriş: 20 Ekim 2021 Çarşamba 16:48Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kavgayı ayırırken yediği tokatla neye uğradığını şaşırdı
Diyarbakır’da iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi tokat üstüne tokat yedi.
Olay, dün akşam Yenişehir ilçesi Ofis semtinde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi hem tartaklandı hem de yediği tokatlarla neye uğradığını şaşırdı.
Talihsiz adam olayın ardından yere düşerken, haber verilmesi üzerine olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi.
Kavga polisin araya girmesi ile son bulurken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
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