Haber Giriş: 20 Ekim 2021 Çarşamba 17:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Onur M. idaresindeki otomobil, Muğla Fethiye kara yolu Göcek mevkiinde, Muhammet Dalgıç'ın kullandığı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Dalgıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Etiketler: Muğla Trafik Kazası
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