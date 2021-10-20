Haber Giriş: 20 Ekim 2021 Çarşamba 18:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da terör operasyonu: 15 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Diyarbakır'da gerçekleştirilen terör operasyonunda gözaltına alınan 33 şüpheliden 15'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığınca, "6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan 33 zanlıdan 15'i tutuklandı.
Açıklamada, 22 Haziran 2021 tarihinde düzenlenen operasyonda yakalanan 65 şüphelinin de tutuklandığı anımsatıldı.
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