Haber Giriş: 20 Ekim 2021 Çarşamba 19:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çalıntı motosiklet jandarmanın dikkati sayesinde bulundu
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de iki yıl önce çalınan motosiklet, Kırşehir'de jandarma ekibinin köy yolunda yaptığı kontrolde bulundu. Motosiklet sahibine teslim edilirken, şüpheli sürücü gözaltına alındı.
Kırşehir Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma ekibi, merkeze bağlı Çayağzı köyü yolu üzerinde yol emniyet ve kontrol devriye görevi yaptı.
Çalışma sırasında kamyonetin üzerindeki plakasız motosikletten şüphelenen ekip, şase numarası sorgulamasında motosikletin iki yıl önce Kayseri'den çalındığını tespit etti.
Motosikleti sahibine teslim eden jandarma ekibi, kamyonetin sürücüsü hakkında adli işlem yaptı.
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