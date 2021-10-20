Haber Giriş: 20 Ekim 2021 Çarşamba 20:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta iki kamyondan 3 milyon 150 bin makaron çıktı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta son iki günde düzenlenen operasyonlarda, 3 milyon 150 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli de gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlemesine yönelik yaptıkları çalışma kapsamında, kent merkezi ve Elbistan ilçesinde 2 kamyonda arama yaptı.
Aramada, toplam 3 milyon 150 bin kaçak makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.
Etiketler: Kahramanmaraş Makaron Kaçakçılık
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