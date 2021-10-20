Haber Giriş: 20 Ekim 2021 Çarşamba 20:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fethiye'de yamaç paraşütü pilotu düştü: O anlar kamerada
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Ölüdeniz Hava Oyunlarına katılan yamaç paraşütü pilotu, kalkışın ardından piste düştü. Hastaneye kaldırılan pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
21'incisi düzenlenen Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali renkli görüntülerle başladı.
Festivale 40 ülkeden bin 500 yamaç paraşütçüsü katıldı.
Art arda atlayan pilotlardan birinin düşüşü bir katılımcının cep telefonuna yansıdı.
Pilotun sağlık durumu iyi
Havalanan paraşüt dakikalar sonra piste düştü.
Sağlık ekipleri kısa süre içinde pilota müdahale etti.
Hastaneye kaldırılan pilotun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
Etiketler: Muğla
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