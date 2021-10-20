İl Jandarma Komutanlığı timlerince bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbarat çalışmaları kapsamında, kentin Kemah ilçesi kırsalında, 15-16 Ekim 2021 tarihlerinde operasyon gerçekleştirildi.

"Eren-3 Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül 21-426" adı verilen operasyona seçkin askeri birliklerin yanı sıra 2 genel maksat helikopteri, 1 taarruz helikopteri kolu ve İnsansız Hava Aracı (İHA) katıldı.

Hava destekli operasyonda ilçenin kırsalında teröristlerce kullanılan 12 mağara, sığınak ve depo tespit edildi.

[Fotoğraf: AA]

Ele geçirilen malzemeler imha edildi

Bu mağara, sığınak ve depolardaki aramalarda, bir 12 kilogramlık mutfak tüpü, 5 kilogram toz şeker, iki kilogram tuz, 3 boş plastik bidon, bir çaydanlık, bir çift lastik ayakkabı, iki çift mekap ayakkabı, birer adet mont, makas, demir tabak, panço, ve içlik, iki çift çorap, 7 plastik leğen, 10 metre hortum ele geçirildi.

Tespit edilen mağara, sığınak ve depolar güvenlik güçlerince kullanılamaz hale getirildi, ele geçirilen malzeme ise olay yerinde imha edildi.

[Fotoğraf: AA]

Açıklamada, teröristlere yönelik operasyonlara, "ara-bul-yok et" prensibiyle devam edileceği vurgulandı.