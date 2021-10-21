İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, "siyasal veya askeri casusluk" suçuna yönelik yürüttüğü bir soruşturma kapsamında, 8 Ekim'de İstanbul merkezli, Antalya koordineli bir operasyon gerçekleştirildi.

Gece saat 03.00 sıralarında yapılan operasyon sonucu, Türkiye'de bulunan muhalif Çeçen şahıslara yönelik eylem arayışında oldukları öne sürülen Rusya Federasyonu uyruklu Abdula Abdulaev, Ravshan Akhmedov, Bislan Rasaev ve Aslanbek Abdulmuslimov, Ukrayna uyruklu Ihor Yefrim ile Özbekistan uyruklu Amir Yusupov isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltında olan şüpheliler tutuklandı

Emniyet müdürlüğü ekiplerince düzenlenen tahkikat sonucu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen ve ifadeleri alınan şüpheliler, TCK'nın 328. maddesinde düzenlenen ve 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası öngörülen "siyasi ve askeri casusluk" suçundan tutuklamaları talebiyle nöbetçi İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Şüphelileri sorgulayan nöbetçi hakimlik, yabancı uyruklu 6 şüphelinin de aynı suçtan tutuklanmasına hükmetti.

Tutuklanan şüphelilerin Maltepe Ceza İnfaz Kurumuna götürüldüğü öğrenildi.

Silahlı eylem hazırlığında oldukları öne sürüldü

Edinilen bilgiye göre, şüphelilerin, Türkiye'deki Çeçen muhalif kişilere yönelik silahlı eylem hazırlığında oldukları ve bu yönde silah temin edip planlamaya giriştikleri öne sürülüyor.

Şüphelilerin, bu eylemleriyle uluslararası casusluk faaliyetleri içerisinde olabileceklerinin değerlendirildiği de kaydediliyor.