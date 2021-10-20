Haber Giriş: 20 Ekim 2021 Çarşamba 23:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Canlı yayın yaparken Balıklıgöl'e düştü: O anlar kamerada
Şanlıurfa’da bir şahıs, cep telefonuyla sosyal medyada canlı yayın yaparken Balıklıgöl’e düştü. Suda çırpınan vatandaşı çevredekiler suya atlayarak kurtardı. Yaşananlar başka bir vatandaş tarafından kaydedildi.
Balıklıgöl'ün kenarında heyecanla canlı yayınını başlattı.
Bir yandan telefonu kontrol etti, bir yandan da geri geri yürüdü.
Kendini yayının büyüsüne kaptıran şahıs, dengesini sağlayamayarak göle düştü.
Gölün içinde çırpınmaya başlayan şahsın yardımına çevredekiler yetişti. Suya atlaya iki kişi boğulma tehlikesi geçiren adamı kurtardı.
Düşen kişinin sağlık durumu iyi
Büyük uğraşlar sonucu sudan çıkartılan vatandaş, olayın şokuyla uzun süre kendine gelemedi.
Olay başka biri tarafından saniye saniye kaydedildi.
Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Cep Telefonu Şanlıurfa Sosyal Medya
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