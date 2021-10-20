Balıklıgöl'ün kenarında heyecanla canlı yayınını başlattı.

Bir yandan telefonu kontrol etti, bir yandan da geri geri yürüdü.

Kendini yayının büyüsüne kaptıran şahıs, dengesini sağlayamayarak göle düştü.

Gölün içinde çırpınmaya başlayan şahsın yardımına çevredekiler yetişti. Suya atlaya iki kişi boğulma tehlikesi geçiren adamı kurtardı.

Düşen kişinin sağlık durumu iyi

Büyük uğraşlar sonucu sudan çıkartılan vatandaş, olayın şokuyla uzun süre kendine gelemedi.

Olay başka biri tarafından saniye saniye kaydedildi.

Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

