Merkez Mahallesi Pembegül Sokak'taki iki katlı lokalde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis çevrede önlem aldı.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürülürken, binada hasar meydana geldi.