Haber Giriş: 21 Ekim 2021 Perşembe 06:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul’da lokalde çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Küçükçekmece’de içinde kütüphane ve çay ocağı bulunan bir lokalde çıkan yangın söndürüldü.
Merkez Mahallesi Pembegül Sokak'taki iki katlı lokalde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis çevrede önlem aldı.
Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürülürken, binada hasar meydana geldi.
Son Haberler
- 07:12
- 07:14
- 05:28
- 04:47
- 04:05
Sıradaki Haber
1 haftada 2 eve giren hırsız, 50'ye yakın kamera görüntüsü ile yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz