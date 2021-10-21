İzmir’de, PKK/KCK terör örgütü adına sosyal medya üzerinden örgütün propagandasını yaptığı tespit edilen, aralarında HDP Torbalı ve Karabağlar ilçe başkanlarının da bulunduğu 20 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüphelilerden 17’si gözaltına alındı.