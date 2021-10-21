Haber Giriş: 21 Ekim 2021 Perşembe 08:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İzmir’de PKK/KCK operasyonu: 17 gözaltı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İzmir’de aralarında HDP Torbalı ve Karabağlar ilçe başkanlarının da olduğu 20 şüpheliden 17'si gözaltına alındı.
İzmir’de, PKK/KCK terör örgütü adına sosyal medya üzerinden örgütün propagandasını yaptığı tespit edilen, aralarında HDP Torbalı ve Karabağlar ilçe başkanlarının da bulunduğu 20 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı.
Şüphelilerden 17’si gözaltına alındı.
Etiketler: İzmir PKK/KCK Terör Örgütü
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