Haber Giriş: 21 Ekim 2021 Perşembe 10:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de otomobil tarlaya devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
Kırıkkale'nin Çerikli beldesinde bir otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Mazlum Metin (58) idaresindeki otomobil, Çerikli beldesi Kırıkkale-Yozgat kara yolunun 70. kilometresinde yol kenarındaki tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki yolculardan Zeynep Ateş (78), Remzi Ateş (79) ve Mecbure Metin (51) yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Zeynep ve Remzi Ateş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Kırıkkale Trafik Kazası
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