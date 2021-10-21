Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin’in ortak bir varlığı olan Karacadağ’ın jeoparklar ağına dahil edilmesi için UNESCO’ya yapılan müracaatın ardından bölgenin kamuoyunda bilinirliğinin artırılması amacıyla etkinlikler düzenleniyor.

Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin’den gelecek bisikletçiler, Çınar’a bağlı Ovabağ mahallesinden başlayıp Dişlibaşak Mahallesi geçilerek Şimşek mezrasındaki “Lav Yolu”na kadar 10 kilometrelik parkurda pedallarını Karacadağ için çevirecek.

Ardından Karacadağ'ın en son lavın püskürttüğü yer olduğu değerlendirilen yüzeyde lav akışına ait akıntı kırışıklıkları, lav dilleri, altında oluşan lav tünelleri ve mağaraların bulunduğu alanda yürüyüş yapılacak.

Etkinlik, 24 Ekim Pazar günü saat 11.00’de Ovabağ’da başlayacak. Etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar, şehrin belirli noktalarından alınarak toplu taşıma araçları ile alana götürülecek.

Pedalları çevirmeye hazır mıyız?



Karacadağ Lav Yolu Bisiklet Turu



24 Ekim Pazar

11:00

Ovabağ/Çınar’da

başlıyor!



Paylaştığım bu videoyu #LavYoluBisikletTuru etiketi ile alıntılayarak paylaşan 5 hemşehrimize bisiklet hediye etmek istiyorum. pic.twitter.com/WClgWbzJnt — Münir Karaloğlu (@munirkaraloglu) October 21, 2021

"Karakteristik bir kalkan yanardağ"

Akdeniz çevresinin en geniş taban alanına sahip volkanı olan Karacadağ, son faaliyetini 100 bin yıl önce gerçekleştirdi.

Düzlüklerde yarık püskürmesi şeklinde başlayarak ilk evrelerinde plato şeklinde yayılıp üst üste yığılarak kalkan şeklini alan Karacadağ, küçük ekseni 80 kilometre, büyük ekseni 120 kilometre olan 10 bin kilometrekarelik alana yayıldı, bazik karakteri nedeniyle çok yüksek koni oluşturmadı.

Yeryüzüne yaklaşık 1000, 1100 derece sıcaklıkla çıkan bazik volkanizmanın içindeki gazların basınç azalması nedeniyle lavlardan ayrılması ve lavların alt kısmında birbirini tutması tünel şeklinde bir yapı oluşturdu.

Karacadağ'daki lavların direkt dünya kabuğu altındaki astenosfer adı verilen tabakadan gelmesi nedeniyle diğer dağlardan farklılık gösterir. Karacadağ, bu özelliğiyle çok karakteristik bir kalkan yanardağ.