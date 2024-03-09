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Türkiye
İHA 09.03.2024 09:40

Yol ortasındaki plastik kasa kazaya neden oldu

Kocaeli'de, yol ortasındaki plastik kasaya çarpmamak için manevra yapan otomobil, önce tıra sonra otomobile çarparak savruldu. O sırada arkadan gelen tır ise savulan otomobile ve yolcu otobüsüne çarptı.

Kaza, TEM Otoyolu Dilovası geçişi İstanbul istikametinde meydana geldi. Yol ortasındaki plastik kasaya çarpmamak için ani manevra yapan otomobil, kontrolden çıkarak önce yanındaki tıra, sonra sol şeritteki otomobile çarparak savruldu.

Savrulan otomobil yolun sağ şeridinde durabildi. Kazayı fark eden sürücüler araçlarını emniyet şeridinde durdurdu. Sağ şeritte seyir halindeki bir tır ise savrulan otomobile, ardından da sol şeritteki yolcu otobüsüne çarptı.

Sürücünün son anda yaptığı manevrayla otomobil tırın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

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Kocaeli Trafik Kazası
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