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Türkiye
AA 09.03.2024 09:38

Bartın'da işçi servisleri çarpıştı: 1 ölü, 29 yaralı

Bartın'da iki işçi servisinin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı.

Bartın'da işçi servisleri çarpıştı: 1 ölü, 29 yaralı
[Fotograf: AA]

Necmi G. idaresindeki işçi taşıyan minibüs Kurtköy köyü mevkisinde aynı yönde giden Erol A'nın kullandığı işçi servisi ile çarpıştı. Araçlar çarpışmanın etkisiyle devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, sürücü Necmi G'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan 2'si ağır 29 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bartın'da işçi servisleri çarpıştı: 1 ölü, 29 yaralı

Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, kaza yerine gelerek ilgililerden bilgi aldı.

Tedbir amaçlı hastaneye götürülen sürücü Erol A'nın, tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüleceği öğrenildi.

Öte yandan kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan trafik akışı, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

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