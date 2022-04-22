Haber Giriş: 22 Nisan 2022 Cuma 09:44Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yol kenarındaki kayalıklara çarpan İETT otobüsü kamerada
Beykoz'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü yol kenarındaki kayalık alana çarparak durabildi. 6 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı.
Kaza, dün saat 12.00 sıralarında Beykoz Kanlıca Mahallesi Barış Manço Caddesi üzerinde meydana geldi.
Beykoz-Kadıköy seferini gerçekleştiren 15F İETT otobüsünün sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki kayalıklara çarparak durabildi. Kayalık alana dalan otobüsün ön tarafı tamamen parçalandı. Kazada sürücü ve araç içerisindeki 5 yolcu yaralandı.
İETT otobüsünün yol kenarındaki kayalık alana daldığı kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde virajı dönen otobüs kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayalık alana çarpıyor.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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