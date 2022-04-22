Haber Giriş: 22 Nisan 2022 Cuma 09:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Takım elbiseli bisiklet hırsızı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'da okul önündeki bisikleti çalan takım elbiseli hırsız yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, 9 Nisan'da Yenimahalle Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki özel okul önünde duran bisikletin çalınmasıyla ilgili başlattığı çalışmada, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, hırsızlığı O.K'nin yaptığını belirledi.
O.K'yi takibe alarak yakalayan ekipler, çalınan bisiklete de ulaştı.
Ekipler, bisikleti, özel okulda öğretmen olarak görev yapan, sahibi Ahmet Çolak'a teslim etti.
Çolak, bisikletini kısa sürede bulan polis ekiplerine teşekkür etti.
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