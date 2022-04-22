Haber Giriş: 22 Nisan 2022 Cuma 08:07Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil takla attı: 2 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Çorum Sungurlu'dan Ankara istikametine doğru seyreden otomobilin sürücüsü, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Sungurlu'dan Ankara istikametine giden Alparslan Tırpancı yönetimindeki otomobil, iddiaya göre, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı ve takla attı.
Otomobil sürücüsü Alparslan Tırpancı ile yolcu olarak bulunan Hilal Göyhan yaralandı.
Yaralılar, Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralan Hilal Göyhan, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Çorum Trafik Kazası
Son Haberler
- 09:01
- 08:44
- 08:33
- 08:07
- 08:03
Sıradaki Haber
Esenyut'ta geri dönüşüm alanında yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz