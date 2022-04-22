Sungurlu'dan Ankara istikametine giden Alparslan Tırpancı yönetimindeki otomobil, iddiaya göre, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı ve takla attı.

Otomobil sürücüsü Alparslan Tırpancı ile yolcu olarak bulunan Hilal Göyhan yaralandı.

Yaralılar, Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralan Hilal Göyhan, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.