Haber Giriş: 22 Nisan 2022 Cuma 07:52Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Esenyut'ta geri dönüşüm alanında yangın
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Esenyurt’ta bulunan geri dönüşüm ve atık toplama alanında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Esenyurt'un Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm ve atık toplama alanında saat 06.30 sıralarında yangın çıktı.
Yangını görenler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Depo olarak kullanılan bir alan çöktü. Alanda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.
Yangın çıkan alan kullanılamaz hale geldi.
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