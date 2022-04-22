Esenyurt'un Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm ve atık toplama alanında saat 06.30 sıralarında yangın çıktı.

Yangını görenler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Depo olarak kullanılan bir alan çöktü. Alanda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Yangın çıkan alan kullanılamaz hale geldi.