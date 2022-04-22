Haber Giriş: 22 Nisan 2022 Cuma 05:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kız arkadaşıyla tartıştı, hareket halindeki araçtan atladı
[Fotoğraf: ]
TEM Otoyolu'nda seyrederken kız arkadaşıyla tartışan şahıs, aracından atladı. Yaralı şahıs, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
TEM Otoyolu'nun İstoç mevkiinde Edirne istikametinde ilerleyen araçtaki şahıs, iddiaya göre, kız arkadaşıyla tartışmaya başladı.
Tartışma sonrasında hareket halindeki aracın kapısını açan şahıs, kendisini otoyola attı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: İstanbul
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