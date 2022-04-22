Haber Giriş: 22 Nisan 2022 Cuma 02:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da 11 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Erzincan'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 11 düzensiz göçmen yakalandı.
Erzincan'da Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktası ile kent genelinde göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü.
Yapılan kontrollerde, Iğdır'dan Konya'ya gitmek üzere yola çıktığı belirlenen otobüste, yasa dışı yollarla yurda giren Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
Öte yandan, düzensiz göçmenleri taşıyan otobüsün iki sürücüsü ise yurda kaçak girişlerini organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alındı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Erzincan Afganistan
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